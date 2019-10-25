، "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن) وأيضاً الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر توقع تكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار رياح نشطة
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 12:55 PM
سحب رعدية على جازان وعسير والباحة .. وضباب بالأجزاء الشمالية من المملكة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن) وأيضاً الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر توقع تكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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