

كابل 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

قضت القوات الأفغانية على 50 مسلحًا من حركة طالبان إثر عملية تطهير للعناصر المسلحة في منطقة داركاد بإقليم تخار شمالي أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم، أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية تمكنت من تطهير المنطقة بالكامل من العناصر الإرهابية في وقت مبكر من اليوم.

وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت 50 مسلحًا من حركة طالبان على الأقل خلال العمليات وأصابت عشرات آخرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن صادرت بعض المركبات خلال العمليات الأمنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي استعادت فيه القوات الأفغانية السيطرة على عدة مناطق في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

// انتهى //

12:26ت م

0031





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 50 مسلحًا من حركة طالبان في عمليات أمنية شمالي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.