السعودية اليوم / بلدية الخرج تشرع في تطوير طريق الملك سلمان بمدينة السيح



السيح 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

شرعت بلدية الخرج في أعمال تطوير وتحسين الجزر الجانبية في طريق الملك سلمان بمدينة السيح ، وذلك في إطار خطة عمل لتطوير الجزر الجانبية في عدد من الطرق والشوارع الرئيسة بالمدينة.

وتشتمل أعمال التطوير على زيادة المسطحات الخضراء ، وزراعة الأشجار والنباتات ، بما يتناسب مع حركة المركبات في الطريق والسلامة المرورية.

يذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات للطرق والشوارع والميادين العامة ، تعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة ، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً ، تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن.

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12:24ت م

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