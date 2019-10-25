

نجران 26 صفر1441 هـ الموافق25 اكتوبر 2019 م واس

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجنوب نجران الفرع النسائي أمس، دورة تدريبية مجانية بعنوان "الخبر الصحفي بالقبعات الست".

وتأتي الدورة التي قدمتها المدربة مسعدة اليامي بحضور 13 متدربة من سيدات المجتمع المهتمات بالعمل الصحفي والإعلامي والعاملات في الأقسام الإعلامية في المؤسسات والإدارات الحكومية والمجتمعية، انطلاقاً من مسؤولية اللجنة المجتمعية لإكساب أفراد المجتمع المعارف والمهارات اللازمة لتنميته والنهوض به.

واشتملت الدورة على عدد من المحاور منها مقدمة عن الصحافة، تعريف الخبر، أنواع الخبر، شقائق الخبر، وتطبيق عملي.

// انتهى //

12:23ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تنمية جنوب نجران تنفذ دورة "الخبر الصحفي بالقبعات الست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.