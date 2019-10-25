السعودية اليوم / إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب الظروف الجوية



القاهرة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت هيئة ميناء الإسكندرية بوغاز الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة، بسبب الظروف الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية رضا الغندور في بيان اليوم، أن قرار الغلق جاء حرصاً على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية، مشيرًا إلى أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

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12:22ت م

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