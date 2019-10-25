شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية في أستراليا تحذر المبتعثين من العواصف في كانبرا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
دعت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، المبتعثين والمبتعثات في العاصمة كانبرا وما جاورها إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب العواصف التي تمر بها العاصمة.
وأعربت الملحقية عن أملها من الجميع متابعة تحذيرات وتعليمات السلطات المحلية حتى زوال هذه العواصف، داعية الله أن يحفظ الجميع من كل شر.
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