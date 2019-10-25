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الملحقية في أستراليا تحذر المبتعثين من العواصف في كانبرا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دعت الملحقية الثقافية في أستراليا، المبتعثين والمبتعثات في العاصمة كانبرا وما جاورها إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب العواصف التي تمر بها العاصمة.

وأعربت الملحقية عن أملها من الجميع متابعة تحذيرات وتعليمات السلطات المحلية حتى زوال هذه العواصف، داعية الله أن يحفظ الجميع من كل شر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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