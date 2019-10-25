القبض على مقيم تعمد تصوير موظفة

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. ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيم آسيوي، تعمد تصوير موظفة وهو يحمل ورد ويقدمه لها. وظهر المقيم في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه وهو يحمل وردة ويتعمد تصوير الموظفة، وسط مطالبات بالقبض عليه، إذ يعد ذلك تحرش بها.





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