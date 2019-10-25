︎ :
.
شهدت مدينة هونغ كونغ، بيع موقف سيارة بنحو مليون دولار، حيث يقع الموقف في مبنى يعد أغلى مبنى تجاري في العالم.
وقال بائع الموقف وهو رجل أعمال يدعى “جوني تشيونغ” إن المشتري يمتلك مكتباً في نفس المبنى ويحتاج إلى موقف لسيارته، غير أنه لم يكشف عن هويته.
ووفقا لموقع “بلومبيرغ”، فإن الموقف بيع مقابل 7.6 مليون دولار هونغ كونغ، نحو (970 ألف دولار أمريكي).
وتُصنف هونغ كونغ على أنها أغلى مدينة في العالم من حيث تكلفة مواقف السيارات..، حيث تصل تكلفة حجز موقف سيارة في الأحياء الفارهة إلى ما يقارب إلى 1200 دولار أمريكي شهرياً، وهو ما يفوق تكلفة استئجار شقة صغيرة فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بيع موقف سيارة بنحو مليون دولار بهونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.