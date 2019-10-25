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. ساهمت جمعية خيرية في محافظة صامطة بمنطقة جازان في منح مواطن يعول أربع بنات معاقات منزلاً يؤويه وعائلته. Advertisements ونقلت الجمعية معاناة المواطن – بعد دراسة حالته – إلى متبرعي منصة جود الإسكان الذين ساهموا في جمع تكاليف شراء فيلا جديدة وإهدائها للمواطن المحتاج. وكان المواطن – بحسب “سبق” – يسكن في بيت متهالك في قرية زمزم التابعة لمركز الموسم بالمحافظة..، وكان حلمه أن يرمم المنزل؛ لكن قادت مساهمات فاعلي الخير إلى أن يسكن منزلاً جديداً.





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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن كان حلمه ترميم منزله المتهالك.. منح مواطن يعول 4 معاقات فيلا جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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