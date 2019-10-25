إحباط تهريب مليون حبة مخدرة متجهة من الأردن للمملكة (فيديو وصور)

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ألقت مكافحة المخدرات الأردنية القبض على أربعة أشخاص، أثناء محاولتهم تهريب مليون حبة مخدرة من نوع “كبتاجون” بداخل إحدى المركبات التي كانت باتجاهها إلى الأراضي السعودية.
وأوضح الناطق الإعلامي للأمن العام الأردني المقدم عامر السرطاوي، أنه من خلال جمع المعلومات، وتتبع عدد من الأشخاص المشتبه بهم، تمكنّا من تحديد طريقة التهريب، وهي تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية أُعدّت داخل إحدى المركبات.
وأكد أنه في الوقت المحدد لعملية التهريب جرى متابعة حركة المركبة وضبطها والشخص الذي كان بداخلها بعد محاولته الفرار، وبتفتيش المركبة تم ضبط مليون حبة كبتاجون مخدرة.
وأضاف أن فرقة المداهمة توجهت إلى مكان تواجد الأشخاص الثلاثة الآخرين وهم من جنسية عربية..، كانوا بانتظار تسلم المركبة عند وصولها، وأُلقى القبض عليهم، وجرى تحويل القضية للمدعي العام.
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