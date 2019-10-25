فيديو.. دُبّ هائج ينقض على مدربه خلال عرض في سيرك روسي

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هاجم “دب” هائج مدربه بصورة مفاجئة أمام عشرات المتفرجين والأطفال في مشهد مرعب بروسيا، وذلك خلال تقديمه أحد العروض في السيرك.

وثق الحادثة مقطع فيديو نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، حيث أظهر المدرب وهو يرشد الدب لتنفيذ حيلة تتطلب منه الوقوف على رجليه مثل البشر.

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وفور تنفيذ الدب للحيلة..، انقض على مدربه بصورة مفاجئة محاولاً افتراسه أمام الجمهور، وسط محاولات من مساعده لإنقاذ الموقف.

وأوضحت تقارير أن القائمين على السيرك تمكنوا من السيطرة على الدب الهائج بالصواعق الكهربائية، ونجا المدرب من الموت بأعجوبة.



