- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
︎ :
.
تفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “جدة الآن”، بنشر صور للحظات الغروب لشمس أمس الخميس.
وظهرت محافظة جدة في أبهى صورة وأجمل حلة مع لحظات الغروب الساحرة، في أجمل وأبهى المدن.
وعلقت صاحبة حساب شموخ بقولها: “يا فتنة الكون .. يا مُذهلة”.
وعلق عبدالله بتغريدة عبر تويتر بقوله: “جدة الآن .. جدة ملاذ وأغنية”.
ماذا تعرف عن جدة
يُذكر أن جدة هي إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع في غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر.
تبعد المحافظة 949 كم عن العاصمة الرياض، وتبعد 79 كم عن مكة المكرمة، وتبعد 420 كم عن المدينة المنورة تعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية.
وتُعتبر محافظة جدة، الوجهة الأولى في المملكة للسائح سواءً من داخل المملكة أو خارجها، يبلغ عدد سكانها حوالي 3,456,259 نسمة.
ثاني أكبر مدن المملكة
وتعد محافظة جدة ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة، وتعتبر بوابة الحرمين الشريفين، بها أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر.
وتعتبر مركزًا للمال والأعمال في المملكة العربية السعودية ومرفأً رئيسيًا لتصدير البضائع غير النفطية ولاستيراد الاحتياجات المحلية..، ويوجد في مدينة جدة ما يقارب 135 ناطحة سحاب تحت الإنشاء، كما يوجد بها مقرات للبنوك العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. جدة الآن .. لقطات من الغروب في أجمل مدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.