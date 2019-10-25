

روما 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

وقع زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر ،اليوم، قبالة ساحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.

ووقع الزلزال في الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا (0431 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا في البحر، قبالة بلدة سكاليا، في الساحل الغربي من منطقة كالابريا، حسب معهد الجيوفزياء الإيطالي "آي.إن.جي.في".

وقالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا في بيان إن "السكان شعروا بالزلزال ، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار للسكان أو الممتلكات".

// انتهى //

10:25ت م

0018





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر4 درجات يضرب جنوب إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.