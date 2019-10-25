“لأنكم تستحقون”.. شعار التنمية الاجتماعية لرعاية المسنين بالرياض

2019-10-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقامت لجنة التنمية الإجتماعية بحي الربوة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً ترفيهياً لنزلاء دار الرعاية الإجتماعية للمسنين بالرياض تحت شعار “لأنكم تستحقون”.

تضمن البرنامج فقرات منوعة وألعاب شعبية بحضور عدد كبير من منسوبي اللجنة والدار .

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كما استقبل مسنو دار الرعاية الاجتماعية وفداً من جمعية ذوي شهداء الواجب تقدمهم رئيس مجلس الإدارة سعود العويس في زيارة قام بها أعضاء الجمعية ضمن برامج وانشطة المسؤولية الاجتماعية .



تخلل الزيارة تبادل الأحاديث مع المسنين وتقديم هدايا رمزية لهم مقدمة من شركة عبدالصمد القرشي .

وحل مسنو دار الرعاية ضيوفاً لدى إدارة تجربة المريض وقسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض تجولوا خلالها في المعرض التوعوي الذي نظمه المستشفى وشاركوا في برنامج اجتماعي بهذه المناسبة .