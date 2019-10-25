تجاوبًا مع “المواطن”.. تخصيص مبنى للفعاليات والمهرجانات بحفر الباطن

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تجاوبًا مع “متابعات الخليج 365”.. تخصيص مبنى للفعاليات والمهرجانات بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
ردت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما تم نشره عبر “متابعات الخليج 365“ بعنوان “مطالبات بتخصيص موقع للمهرجانات في حفر الباطن”، حيث طالب الأهالي من الجهات المعنية بإنشاء موقع خاص للاحتفالات الرسمية.
وقالت وزارة الشؤون البلدية إنها تلقت خطابًا من أمانة محافظة حفر الباطن والمتضمن بأن هناك مواقع حالية للاحتفالات عبارة عن ساحات مجهزة لإقامة الفعاليات والمهرجانات في المحافظة إضافة إلى عزم الأمانة تخصيص مبنى للفعاليات والمهرجانات بما يتوفر لديها من ميزانيات بالمستقبل بمشيئة الله.
وبدورها قدمت وزارة الشؤون البلدية الشكر لصحيفة “متابعات الخليج 365” على الاهتمام والتعاون في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة في مجالات العمل البلدي.
جاء ذلك بعد مطالبات عدد من أهالي حفر الباطن الجهات المعنية بإنشاء موقع خاص للاحتفالات الرسمية بالمحافظة بعيدًا عن وضعها في منتزهات على الطرق الدولية خاصة بعد الازدحام الشديد الذي شهده مؤخرًا موقع احتفالات اليوم الوطني في حديقة الملك سلمان على طريق الكويت الدولي.
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