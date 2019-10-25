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2019-10-25 شهادة من خالد بن سلمان في حق وزير الخارجية متابعات الخليج 365 - الرياض قدم الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، التهنئة للأمير فيصل بن فرحان للثقة الملكية بتعيينه وزيرا للخارجية. Advertisements وكتب الأمير خالد، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، “أبارك لأخي سمو الأمير فيصل بن فرحان الثقة الملكية الغالية تعيينه وزيراً للخارجية”. وأضاف: “عرفت سموه خلال فترة عملي بسفارة المملكة في واشنطن، متفانياً في عمله، ومخلصاً لدينه وقيادته ووطنه، اسأل الله له التوفيق في تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة”.







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