وظائف وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية للعام 1441 موعد وطرق التقديم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة لمن يريدون خدمة بيوت الرحمن وشغل الوظائف المعلنة للعام 1441هـ وقد حددت موعد التقديم وطرق التقديم ف يالوظائف المعلن عنها وسوف نوضحها لكم بالتفصيل.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

دعت الإدارة العامة بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة من يرغب بالعمل وشغل الوظائف المعلن عنها بموقع الوزارة إلى التقدم للعمل والتسجيل على الموقع وذلك بدء من يوم 20/10/2019 الموافق 21 صفر 1441هـ ويتم فتح بابا القبول لمدة أربع ايام حتى يوم 23/10/2019 الموافق 24صفر1441هـ.

طرق التقديم على الوظائف

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية عن وظائفها لخدمة بيوت الرحمن من خلال منصة التوظيف الإلكتروني عبر موقع الزارة وأعلنت أن التقديم سوف يكون إلكترونباً، ولابد من تسجيل الدخول على الموقع والبحث عن الوظائف والتقديم لها وفق للشروط المطلوبة والمهام المحددة والتي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية في خدمة بيوت الله وكل ما يتعلق بها من أمور

مسمى الوظائف التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية: