«الأحوال المدنية» توضح شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمقيمين بالخارج

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمقيمين خارج المملكة.

وردت «الأحوال المدنية» -عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- على تساؤل من أحد المواطنين بشأن إمكانية تجديد هويته الوطنية وهو خارج المملكة.

وقالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمقيمين خارج المملكة، تتضمن ألّاَ يكون طالب التجديد، قادرًا على الحضور للمملكة لظروف الدراسة أو العمل أو العلاج، وأن يكون لديه بصمة وصورة مسجلة لدى الأحوال المدنية، مع وجود وكالة شرعية أو تفويض رسمي بشأن إتمام إجراءات التجديد.

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كما تتضمن شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمقيمين خارج المملكة، وجوب مراجعة الأحوال المدنية عند زيارة المملكة لتحديث الصورة والبصمة.