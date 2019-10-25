اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي تحت إشراف التحالف

أفادت مصادر سعودية، فجر اليوم الجمعة، أنه تم التوصُّل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر، أن التحالف بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيرًا، تكون مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وينص الاتفاق أيضًا على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن؛ لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة.

ويتضمن اتفاق الرياض، إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.

وكانت مصادر سياسية يمنية، وفقًا لـ«العرب» اللندنية، قد أكدت أن السعودية بذلت جهودًا مكثفة لإقناع الرئيس عبدربه منصور هادي بالموافقة على مخرجات حوار جدة، التي تعثّر التوقيع عليها؛ إثر طرح الشرعية لاشتراطات جديدة قبيل الموعد المحدد للتوقيع، الذي كان مقررًا في العاصمة السعودية الرياض بحضور شخصيات مرموقة، من بينها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن.