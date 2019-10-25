السعودية اليوم / إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء الحرائق في كاليفورنيا



لوس أنجلوس 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

صدرت أوامر لزهاء 50 ألف شخص لإخلاء منازلهم الواقعة في شمال مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي منطقة اجتاحتها حرائق عنيفة أجّجتها رياح قوية، بحسب ما أعلن مسؤولون في فريق الإطفاء.

وغطّت ألسنة اللهب خلال بضع ساعات نحو ألفي هكتار من الأحراش، وباتت تشكّل تهديدًا للمنازل بالقرب من بلدة سانتا كلاريتا، على بُعد 65 كم شمال لوس أنجلوس بغرب الولايات المتحدة الأمريكية.

واندلعت حرائق عنيفة الخميس في مناطق مختلفة من ولاية كاليفورنيا، في شمالها كما في جنوبها، حيث اجتاحت الحرائق آلاف الهكتارات من الأراضي.

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