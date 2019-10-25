، أمير الرياض يشارك سفارة النمسا احتفالاتها باليوم الوطني لبلادها ،

محمد بن مسعود - الدمام - شرف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء أمس، حفل سفارة جمهورية النمسا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينغر، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر سفارة جمهورية النمسا