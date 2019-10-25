الحكم بالسجن 20 سنة على المتهمين الرئيسين في قضية “قاضي الجن” بالمدينة المنورة

أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة المدينة المنورة حكماً ابتدائياً في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “قاضي الجن”، والتي وجهت اتهامات إلى 39 شخصا منهم القاضي. وأوضحت صحيفة “المدينة المنورة” أن الأحكام القضائية شملت القاضي إضافة إلى 38 متهماً آخرين، مؤكدةً أن أغلب الأحكام كانت بالسجن، مشيرةً إلى تبرئة بعض المتهمين. وأضافت أن المتهمين الرئيسين الثلاثة في القضية حُكم عليهم بالسجن 20 سنة، في حين يواجه أقل المتهمين محكومية الحبس لمدة سنة واحدة.

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