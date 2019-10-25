100مشروع سعوديّ تنافس في مسابقة «الغذاء والدواء الرقمي»

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن ترشيح 100 مشروع سعودي للدخول في منافسات «هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي»، الذي انطلق، اليوم الخميس، بمقر الهيئة في العاصمة الرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وأكثر من 750 مشاركًا.

وتأتي هذه المنافسة، في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري؛ للوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية ودعم الطاقات الشابّة وتوفير الفرص المتنوعة لها.

وثمّن رئيس الهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الدعم الذي يجده الشباب السعودي من القيادة الرشيدة، ومن الجهات الحكومية كافة وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أنَّ الهيئة العامة للغذاء والدواء، تسعى من خلال تنظيم هذه التظاهرة التقنية التي تجمع المواهب الوطنية في مجال ابتكار التطبيقات الذكية والحلول التقنية، إلى ابتكار حلولٍ فعّالةٍ لتعزيز الإيجابية التقنيّة، والوصول إلى مبادراتٍ رقميةٍ في مجال تعزيز الصحة العامة، وإنشاء شراكاتٍ جديدة، وإيجاد حلولٍ غير تقليديةٍ لتحدياتٍ كثيرة ومتنوعةٍ تواجه عددًا من مجالات الغذاء الصحي، وسلامة الغذاء، والمستحضرات الصيدلانية، والأجهزة والمنتجات الطبية، والصحة الرقمية، والصحة العامة.

ولفت الجضعي، إلى أن المشروعات المشاركة في «هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي» وصلت إلى (464) مشروعًا، قدّمها أكثر من (750) مشاركًا ومشاركةً منذ الإعلان عن استقبال المشاركات، مؤكدًا أنها جميعًا استحقت أن تصل إلى المرحلة الأخيرة، غير أن اللجنة ووفق نظام «الهاكثون» استقرّتْ على ترشيح (100) مشروعٍ للمنافسة النهائية ابتداءً من اليوم وحتى بعد غدٍ السبت؛ لتكون حاضنة الغذاء والدواء الرقمية في انتظار المشروعات الفائزة لاحتضانها ودعمها، وإيجاد بيئة عملٍ مثاليةٍ لتطويرها، ثمّ تسويقها لنُسهم جميعًا في النموّ الاقتصادي للمملكة.