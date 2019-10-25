225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة والمشاعر المقدسة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، عقدًا لتأمين وتركيب 225 كاميرا لمراقبة الأنفاق بمكة والمشاعر المقدسة، بقيمة تجاوزت 4 ملايين ريال.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت: أمانة العاصمة المقدسة، تبرم عقدًا لتأمين وتركيب 225 كاميرا لمراقبة الأنفاق بمكة المكرمة و المشاعر المقدسة، لافتة إلى أن إجمال عدد الأنفاق التي تشرف عليها الأمانة، يبلغ 58 نفقًا بمكة المكرمة، ويتم متابعتها من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين و فنيين.

وقد وقعت الأمانة، عقدًا لتأمين مستلزمات أجهزة المراقبة التلفازية ببعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال بقيمة إجمالية بلغت 4.069.275 ريالًا، (أربعة ملايين وتسعة وستين ألفًا ومئتين وخمسة وسبعين ريالًا) شاملة تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب، وذلك لمدة (12) شهرًا ميلاديًّا من تاريخ توقيع العقد، وفقًا للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

واشتمل عقد التأمين على توريد وتركيب (150) كاميرا ثابتة، و(40) كاميرا متحركة، و(35) كاميرا بانورامية، و(13) جهازًا لإدارة وتسجيل الفيديو، و(13) جهازًا للطاقة غير المنقطعة، و(50) جهازًا للربط الشبكي، و(13) جهازًا للتحكم بالمراقبة، و(13) جهازًا للربط غير السلكي، و(50) شاشةً للمراقبة.

وتقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين و فنيين، حيث تشكّل شبكة الأنفاق عصبًا رئيسيًّا في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعدادًا كبيرة من الزوار والمعتمرين.