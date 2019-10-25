المملكة تستضيف «طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية».. فبراير 2020

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس بمكتبه، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس.
وقدَم الكريديس، خلال اللقاء ملف استضافة المملكة للنسخة الأولى من سباق «طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية»، الذي سيقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات « uci»، في فبراير من عام 2020 المقبل، بالعاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين، إضافة إلى عرض ملفين لبطولتين أخريين هي «سباق حائل الصحراوي»، الذي سيقام بالتزامن مع «موسم حائل»، وكذلك «سباق السودة للمنحدرات».
وفي ختام اللقاء قدَم صُباح الكريديس، شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على اهتمامه ومتابعته المستمرة، وحرصه الدائم على عمل الاتحادات والأندية الرياضية، ودعمه لها بشكل مستمر لاستضافة أكبر البطولات الدولية.
حضر اللقاء ، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات سلمان بن عبدالله السيد، والمدير التنفيذي للاتحاد مهند بن أحمد العمودي.
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