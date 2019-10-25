اقتصادي / استقرار مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجلسة الصباحية شبه مستقرة اليوم الجمعة .

وتراجع مؤشر نيكي القياسي 52ر3 نقطة، أو 02ر0% ، إلى 08ر22747 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 49ر0 نقطة ، أو 03ر0% ، ليصل إلى 23ر1644 نقطة.

// انتهى //

06:16ت م

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