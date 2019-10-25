سياسي / وزير الخارجية الروسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الألماني



موسكو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

تلقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس اتصالاً هاتفيًا من نظيره الألماني هايكو ماس .

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الاتصال تركز على مناقشة الوضع الإنساني في سوريا ومكافحة الإرهاب الدولي .

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06:03ت م

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