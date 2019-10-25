اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 62ر28 نقطة ، أو 11ر0% ، ليصل إلى 33ر26805 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 63ر5 نقطة أو 19ر0% ، ليصل إلى 15ر3010 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 00ر66 نقطة، أو 81ر0% ، ليصل إلى 80ر8185 نقطة.

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