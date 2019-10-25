، فيديو مخيف.. أخرج لسانه ليضايق حية فجاء عقابه مروعاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان الشاب ينفخ في وجه الحية ثم يقربها من فم الصبي

وقف صبي إندونيسي فاتحاً فمه وقد أخرج لسانه، بجواره وقف شاب وبيده حية صغيرة من نوع الأصلة، حاول الصبي مضايقة الحية بلسانه، بينما كان الشاب ينفخ في وجه الحية ثم يقربها من فم الصبي، حتى وقعت المفاجأة المروعة.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مدينة ماكاسَّار عاصمة مقاطعة سولاوسي الجنوبية بإندونيسيا، والتقطه أحد الشباب الذين كانوا يشاهدون أصدقاءهم يحملون الحيات ويلهون، بها.

ويظهر الفيديو صبياً يرتدي تي شيرت أزرق وهو يقف بجوار شاب عاري الصدر، وهو يحمل أصلة صغيرة، وطلب الشاب من الصبي إخراج لسانه، وبعد تردد قليل أخرج الصبي لسانه، وكذلك فعل الشاب ليطمئنه.

وتضيف الصحيفة: نفخ الشاب في وجه الحية، ثم بدأ يقربها نحو فم ولسان الصبي، وفجأة انقضت الحية وأطبقت فمها على لسان الصبي وشفته العليا فعضته بقوة، وهنا صرخ الصبي من الألم ومد يديه محاولاً إبعاد فم وأسنان الحية عن فمه، بينما تعالت ضحكات الجميع، الذين كان بعضهم يحمل حيات أيضاً، ولم يهدأ الصبي حتى أبعد الحية عن فمه، ثم جلس على الأرض وهو يبصق بعض الدم من فمه.

وقالت الصحيفة: من غير المعروف مدى خطورة إصابة الصبي بسبب عضة الحية.

جدير بالذكر أن فم الأصلة به أسنان، ولكن ليس به أنياب، وهي غير سامة، كما أن عضة صغير الأصلة لا تسبب جروحاً خطرة. أندونيسيا مقاطعة سولاوسي