سياسي / الرئيس الروسي يلتقي نظيره الكيني



سوتشي 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم نظيره الكيني أوهورو كينياتا ،وذلك على هامش القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الاقتصادي التي تقام في مدينة سوتشي الروسية.

وأفاد بيان للكرملين أن المباحثات تركزت على العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليم.

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