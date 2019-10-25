

نواكشوط 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني نظيره الغامبي آداما بارو، وذلك على هامش قمة سوتشي الروسية.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في نطاق الاتحاد الإفريقي، ودور المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي في تعزيز الشراكة الإفريقية الروسية، خدمة لتعزيز الاندماج والتكامل الإفريقي.

// انتهى//

02:00ت م

0265





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس الموريتاني يلتقي نظيره الغامبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.