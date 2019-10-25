شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمّر مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي في حجة اليمنية والان مع التفاصيل

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مساء الخميس، مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية عبس شمالي محافظة حجة.

ودمرت المقاتلات بعدة غارات جوية، مخزن الأسلحة، في مزارع الجر، بمديرية عبس.

كما استهدفت الغارات تجمعات ومواقع للمليشيا الحوثية، في منطقة “الطينة”، شمالي المديرية ذاتها، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.