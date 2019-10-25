اتفاق تاريخي بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي.. المملكة تدعم استقرار اليمن

2019-10-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مصدر مطلع، أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا إلى اتفاق برعاية سعودية، سيوقع في الرياض قريبًا، في إشارة قوية على الدور الذي تلعبه المملكة لإعادة الاستقرار لليمن، والحفاظ على وحدة ترابه وتماسك أراضيه.

وأوضح المصدر، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”، أن التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض”، مشيًرا إلى أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرًا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني.

وتابع أن الاتفاق ركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية.

إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد

ويتضمن الاتفاق تركيزًا على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة.

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ويحقق الاتفاق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب.

المملكة تدعم اليمن سياسيًا وعسكريًا

وأكد المصدر، أن السعودية قدمت الدعم السياسي والعسكري والتنموي والإغاثي لدعم الشعب اليمني في جميع المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب، مضيفًا أن المملكة تقدر لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن، ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها، ويحقن الدماء ويغلب الحكمة والحوار ووحدة الصف، كما تثمن المملكة الدور الإيجابي الذي لعبته دولة الإمارات في التوصل للاتفاق.

المملكة طرف رئيس في أي حلول

ويؤكد المراقبون أن المملكة طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وأدارت الخلاف بحنكةٍ أدت لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية، كما أن التحالف يقدر لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها في الوصول لحل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها.

ويأتي هذا التطور التاريخي في اليمن، ليؤكد على الدور الذي تلعبه المملكة في دعم الحل السياسي السلمي للملف اليمني، كما أن هذا الاتفاق يدعو إلى التفاؤل بإمكانية الوصول لحل لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للوصول إلى حل لدى جميع الأطراف.