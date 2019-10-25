عمداء شؤون الطلاب يستعرضون إنجازات الجامعات السعودية

2019-10-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

استضافت جامعة الملك سعود الاجتماع الخامس عشر للجنة عمداء شؤون الطلاب في الجامعات السعودية، والمنعقد يومي الأربعاء والخميس 24-25/ 2/ 1441هـ، حيث بدأت اللجنة أعمالها يوم الأربعاء 24/2/1441هـ بزيارة الاستاد الرياضي في جامعة الملك سعود، ثم لقاء تعارفي بجميع أعضاء اللجنة في مقر الجوالة، وفي يوم الخميس 25/ 2/ 1441هـ، بدأت اللجنة اجتماعها في قاعة التشريفات مبنى إدارة الجامعة، برئاسة وكيل الجامعة للمشاريع سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصقير.

وقد افتتحت اللجنة برنامجها بكلمة ترحيبية ألقاها عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود الدكتور/ فهد القريني، وبعدها تم استعراض نماذج من التجارب الناجحة كتجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والتي قدمها عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم طرح مقترحات لتطوير عمادة شؤون الطلاب من قبل عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود الدكتور/ فهد القريني.

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كما استعرضت اللجنة تقريرًا عن رحلة الطلاب إلى سنغافورة قدمه سعادة عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك خالد، وتقريرًا آخر عن رحلة الطالبات إلى ماليزيا قدمه عميد شؤون الطلاب في جامعة الأميرة نورة، أضف إلى ذلك المشاركة في مؤتمر إدارة القيادة الشابة؛ قدم هذا المحور سعادة عميد شؤون الطلاب في جامعة جازان، أما المحور الخاص بحصر المقترحات بإدارة صندوق الطلاب فقدمه سعادة عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك خالد، واستعرض أمين عام الجامعة الاجتماع الخاص بوكيلات عمادات الطلاب للأنشطة، أما مناقشة مشاركة طلاب الجوالة في معسكرات الحج والعمرة فتناولها سعادة عميد شؤون الطلاب في جامعة الطائف، ومقترح مهرجان المسرح الجامعي السعودي الأول للديودراما قدمه سعادة عميد شؤون الطلاب في جامعة جازان.

وفي ختام اجتماع اللجنة استعراض أمين عام اللجنة أهم توصيات اجتماع اللجنة وتكريم أعضاء اللجنة السابقين وذلك تقديرًا لجهودهم التي بذلوها خلال فتره عملهم باللجنة.