شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إصابة 13 عاملاً في حادثة مرورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ساره الشريف (المدينة المنورة) أصيب 13 عاملاً من جنسيات آسيوية يتبعون لإحدى المؤسسات في المدينة المنورة، في حادثة مرورية على طريق الملك عبدالله. أصيب 13 عاملاً من جنسيات آسيوية يتبعون لإحدى المؤسسات في المدينة المنورة، في حادثة مرورية على طريق الملك عبدالله. وحسب المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في منطقة المدينة المنورة خالد السهلي، تلقت عمليات الهيئة بالمنطقة بلاغاً أمس (الخميس)، يفيد بوقوع حادثة مرورية على طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مقابل حي الخالدية، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية، 2 منها عناية متقدمة، وعند الوصول تبين وجود 13 إصابة تم نقل 11 منها إلى مستشفى المدينة العام، وعولجت 2 في الموقع.



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