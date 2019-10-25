شكرا لقرائتكم خبر عن 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتأمين مستلزمات أجهزة المراقبة التلفازية ببعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال بقيمة إجمالية بلغت 4.069.275 ريالاً، شاملة جميع تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب، وذلك لمدة 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

واشتمل عقد التأمين على توريد وتركيب 150 كاميرا ثابتة، و40 متحركة، و35 بانورامية، و13 جهازاً لإدارة وتسجيل الفيديو، و13 جهازاً للطاقة غير المنقطعة، و50 جهازاً للربط الشبكي، و13 جهازاً للتحكم بالمراقبة، و13 جهازاً للربط غير السلكي، و50 شاشة للمراقبة.

يُذكر أن إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة بلغ 58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين وفنيين.