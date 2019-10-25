شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ونظيره الكوري الجنوبي يبحثان التعاون في الجوانب العدلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سيئول)

التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في مقر النيابة العليا في سيئول. وبحث اللقاء سبل التعاون المستقبلي في مجال الجوانب النيابية والعدلية، وتبادل الزيارات والتدريب في ضوء ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية وكوريا الجنوبية.

واستعرض اللقاء، الذي حضره مساعد المدعي العام وعدد من القيادات في النيابة العامة الكورية الجنوبية العلاقات بين البلدين في ما يخص الجوانب النيابية والعدلية، ومدى التقدم والتطور الذي تحقق لهذه العلاقة منذ الزيارة التي قام بها المدعي العام الكوري للمملكة في عام 2009.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عقب الاجتماع على البعد التاريخي للعلاقة السعودية - الكورية، منوها إلى أن اللقاء يأتي تأكيداً لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن التعاون بين النيابتين يأتي متسقا مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في كافة الجوانب، ومن بينها النيابية والعدلية.