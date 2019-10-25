شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران مستعرضا مخالفات «الغذاء والدواء»: راقبوا المنتجات بالحزم والعدل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

شدد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية في المنتجات الزراعية، والرقابة على الأنشطة التجارية بكل حزم وعدل، وأداء الأمانة التي حمّلنا إياها ولاة الأمر تجاه المواطن والمقيم بالمنطقة.

ووجه بإعداد خطة لخفض نسبة المبيدات المستخدمة في المحاصيل الزراعية، وفق المسموح به نظاما، وفحص مياه الري، بالتعاون مع الجهات المختصة.

جاء ذلك أثناء اطلاعه في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الخميس)، على تقرير نتائج الحملة التفتيشية على المنشآت الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والعطارة بالمنطقة، التي تمت بالتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمانة المنطقة والشؤون الصحية، قدمه مدير القطاع الجنوبي بالهيئة هشام بن أحمد القريني.

وكشف التقرير جملة من المخالفات، تتلخص في ضبط كميات من الأغذية التالفة ومنتهية الصلاحية، وأطعمة فاسدة، ورصد منتجات دوائية منتهية الصلاحية، وأخرى تم التحذير من استخدامها، وثالثة غير مرخصة، وتخزين مواد غذائية في مستودع مخالف للاشتراطات الصحية والفنية، ورصد خطوط لإنتاج الخبز غير النظيفة، واستخدام أدوات لتحضير الأغذية غير المناسبة صحيا، وضبط عمالة وطهاة أثناء تحضير الأطعمة وعلى أيديهم بثور وجروح.

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وبيّن التقرير وجود منتجات مغلفة بمعلومات وهمية، من بينها الترويج لبعض منتجات العسل، وقد اتضح إضافة مواد كيميائية إليه، بداعي تأثيره على الصحة والنشاط.

وأكد القريني عزم الهيئة على مواصلة حملاتها الرقابية والتفتيشية، بما يحقق رسالتها القائمة على أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة، نحو حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان جودة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.

منتجات دوائية غير مرخصة

منتجات مغلفة بمعلومات وهمية

تخزين في مستودعات مخالفة