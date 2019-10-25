شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يوجه بسفلتة طريق شرق مخطط العطاء وتنفيذ فتحة الدوران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)رأس أمير منطقة الجوف ورئيس لجنة السلامة المرورية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس (الخميس)، اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور وكيل الإمارة حسين عبدالله آل سلطان، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية. وفي بداية الاجتماع استعرض مدير مرور المنطقة العقيد نهار عبدالمحسن العنزي، ما تم تنفيذه في محضر اللجنة السابق. ووجه أمير منطقة الجوف بسرعة البدء بسفلتة الطريق الواقع شرق مخطط العطاء وتنفيذ فتحة الدوران التي تم إقرارها للتسهيل على ساكني الحي، وتمنى للجميع السلامة.
وناقش الاجتماع جدول أعمال اللجنة، إذ تم إقرار إنشاء دوار بتقاطع طريق الملك سعود مع شارع فلسطين، كما أقرت اللجنة صيانة الطريق المؤدي إلى عذفاء وتكثيف وسائل السلامة لوجود منحنيات خطيرة.
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