«الأمانة» تخصص 8 مراكز نموذجية على مداخل عسير

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريح (أبها) أنهت أمانة منطقة عسير دراسة تخصيص عدد من المواقع الحيوية على مداخل منطقة عسير لتحويلها إلى مراكز خدمات نموذجية على أعلى المواصفات، والتي ستحمل هوية المنطقة، بما يتوافق مع أهداف وتطلعات قيادة البلاد. وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الدراسات التي أنهتها الأمانة جاءت بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عبر تلك المراكز وشموليتها لكافة احتياجات المسافرين وزوار المنطقة، مشيراً إلى أن الهدف من الدراسة هو أن تكون تلك المراكز مشاريع نوعية لواقع أكثر حيوية وتواكب الهوية الحضارية، وتكون إضافة للحركة التنموية بالمنطقة، بما يكفل لسكانها وزوارها أرقى الخدمات، وفق صورة فنية إبداعية، تولت صياغتها «غرفة عمليات المشهد الحضري بالأمانة» التي يرأسها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وعضوية مجموعة من المختصين والتي انطلقت بأفكارٍ ورؤى جديدة للوصول إلى أهداف تحسين المشهد الحضري وفق ما خطط له، وبما يعود بالسعادة على أهالي المنطقة، لتصبح بذلك مشاريع حقيقية تنطلق قريباً على أرض الواقع، بعد طرحها للاستثمار للراغبين من الشركات المتخصصة في الدخول للمنافسة. يُذكر أن عدد المراكز الجديدة التي تم توزيعها على مداخل منطقة عسير يبلغ 8 مراكز، وسيتم طرحها للاستثمار الأسبوع القادم، حيث اعتمدت في مرحلتها الأولى بمحافظات بيشة ومحايل عسير ورجال ألمع وتثليث والمجاردة والبرك وظهران الجنوب وبلقرن.

أنهت أمانة منطقة عسير دراسة تخصيص عدد من المواقع الحيوية على مداخل منطقة عسير لتحويلها إلى مراكز خدمات نموذجية على أعلى المواصفات، والتي ستحمل هوية المنطقة، بما يتوافق مع أهداف وتطلعات قيادة البلاد. وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الدراسات التي أنهتها الأمانة جاءت بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عبر تلك المراكز وشموليتها لكافة احتياجات المسافرين وزوار المنطقة، مشيراً إلى أن الهدف من الدراسة هو أن تكون تلك المراكز مشاريع نوعية لواقع أكثر حيوية وتواكب الهوية الحضارية، وتكون إضافة للحركة التنموية بالمنطقة، بما يكفل لسكانها وزوارها أرقى الخدمات، وفق صورة فنية إبداعية، تولت صياغتها «غرفة عمليات المشهد الحضري بالأمانة» التي يرأسها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وعضوية مجموعة من المختصين والتي انطلقت بأفكارٍ ورؤى جديدة للوصول إلى أهداف تحسين المشهد الحضري وفق ما خطط له، وبما يعود بالسعادة على أهالي المنطقة، لتصبح بذلك مشاريع حقيقية تنطلق قريباً على أرض الواقع، بعد طرحها للاستثمار للراغبين من الشركات المتخصصة في الدخول للمنافسة. يُذكر أن عدد المراكز الجديدة التي تم توزيعها على مداخل منطقة عسير يبلغ 8 مراكز، وسيتم طرحها للاستثمار الأسبوع القادم، حيث اعتمدت في مرحلتها الأولى بمحافظات بيشة ومحايل عسير ورجال ألمع وتثليث والمجاردة والبرك وظهران الجنوب وبلقرن.

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