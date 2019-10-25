السعودية | أكبر مناورة بحرية سعودية أميركية لردع تهديدات الملاحة

شكرا لقرائتكم أكبر مناورة بحرية سعودية أميركية لردع تهديدات الملاحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركتها في أضخم مناورات بحرية في العالم تقودها الولايات المتحدة الأميركية وعشرات الدول الصديقة بهدف ردع الأخطار عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية في الخليج.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان "تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX 19) بالقيادة البحرية المركزية الأميركية في كل من (شمال الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وسواحل جمهورية جيبوتي وخليج العقبة) في الفترة مابين 27-2-1441هـ إلى 1441/3/17هـ بمشاركة 56 دولة و6 منظمات دولية.

ويعد التمرين الأكثر شمولاً في العالم، ويهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.