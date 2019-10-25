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أكد المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الموقع الذي يدعي فتح بوابة التقديم على وظائف حكومية وقطاع خاص برواتب تتجاوز 8000 ريال، غير معتمد أو مصرح من قبل الوزارة.
وتفصيلاً، قال "أبا الخيل": "هذا الموقع لا يتبع للوزارة، ولا لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو غير معتمد، وغير مصرح من قبل الوزارة".
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعية، وأبرزها واتساب، تداولوا رسالة بها رابط موقع إلكتروني، حيث تضمنت الرسالة إعلان فتح باب القبول والتسجيل للقطاع الحكومي والخاص على وظائف شاغرة للعمل الفوري للرجال والنساء لجميع المؤهلات برواتب مجزية تبدأ من 8000 ريال سعودي والعديد من المميزات والحوافز الأخرى، إلا أن وزارة العمل نفت صلتها بالموقع، مبينة أنه غير معتمد أو مصرح له.وزارة العمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل وظائف
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 02:36 AM
الإعلان تم تداوله بمواقع التواصل وتضمن الكثير من المميزات والحوافز
أكد المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الموقع الذي يدعي فتح بوابة التقديم على وظائف حكومية وقطاع خاص برواتب تتجاوز 8000 ريال، غير معتمد أو مصرح من قبل الوزارة.
وتفصيلاً، قال "أبا الخيل": "هذا الموقع لا يتبع للوزارة، ولا لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو غير معتمد، وغير مصرح من قبل الوزارة".
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعية، وأبرزها واتساب، تداولوا رسالة بها رابط موقع إلكتروني، حيث تضمنت الرسالة إعلان فتح باب القبول والتسجيل للقطاع الحكومي والخاص على وظائف شاغرة للعمل الفوري للرجال والنساء لجميع المؤهلات برواتب مجزية تبدأ من 8000 ريال سعودي والعديد من المميزات والحوافز الأخرى، إلا أن وزارة العمل نفت صلتها بالموقع، مبينة أنه غير معتمد أو مصرح له.
، موقع إلكتروني يدعي توفر وظائف برواتب 8 آلاف ريال.. و"العمل" لـ"الخليج 365": غير معتمد ،
المصدر : الخليج 365
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