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وقف وفدٌ من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، على عددٍ من مرافق جامعة أم القرى بفروع الجامعة في القنفذة والليث وأضم، في جولة برفقة المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة، الدكتور إيهاب بن عبد الرحيم مليباري، وذلك استكمالاً لمتطلبات تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال.
واستقبل الوفد عمداء الكليات في المقرات، ووكيلات شطر الطالبات، إضافة إلى قيادات مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية.
وأكد الدكتور مليباري حرص الجامعة على توفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبيها بما يُسهم في توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بمتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن عمر بافيل لتسهيل إجراءات تنفيذ المبادرات، بما يُسهم في تسريع عمليات التطوير، وضمان جودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة وذويهم.
وزارة التعليم جامعة أم القرى
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 02:31 AM
"مليباري" أكد حرص الجامعة على توفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبيهاالليث والقنفذة وأضم على موعد مع إنشاء حضانات ورياض أطفال بفروع "أم القرى"
وقف وفدٌ من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، على عددٍ من مرافق جامعة أم القرى بفروع الجامعة في القنفذة والليث وأضم، في جولة برفقة المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة، الدكتور إيهاب بن عبد الرحيم مليباري، وذلك استكمالاً لمتطلبات تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال.
واستقبل الوفد عمداء الكليات في المقرات، ووكيلات شطر الطالبات، إضافة إلى قيادات مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية.
وأكد الدكتور مليباري حرص الجامعة على توفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبيها بما يُسهم في توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بمتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن عمر بافيل لتسهيل إجراءات تنفيذ المبادرات، بما يُسهم في تسريع عمليات التطوير، وضمان جودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة وذويهم.
، الليث والقنفذة وأضم على موعد مع إنشاء حضانات ورياض أطفال بفروع "أم القرى" ،
المصدر : الخليج 365
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