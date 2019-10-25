، "فيرجن هايبرلوب ون" تعلن نتائج دراسة لبناء أول مسار بالعالم لاختبار واعتماد تقنيتها بالسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وضعت خططًا لمركز بحث وتطوير ومنشأة تصنيع تدعم تطويرها

أعلنت فيرجن هايبرلوب ون، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا هايبرلوب، اليوم، عن نتائج دراسة إستراتيجية لبناء أول مسار على مستوى العالم لاختبار واعتماد تكنولوجيا هايبرلوب في المملكة العربية السعودية، ووضعت الدراسة خططًا لمركز بحث وتطوير ومنشأة تصنيع تدعم تطوير تكنولوجيا هايبرلوب.

وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، إستراتيجية المملكة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية، يتوقع أن يدعم مشروع فيرجن هايبرلوب عددًا من الركائز الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030، بما في ذلك التوسع في قطاع النقل وتطوير البنية التحتية الحضرية وتنمية قطاعات اقتصادية حديثة قائمة على التكنولوجيا.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب ون، سلطان أحمد بن سليم: "تسلط الدراسة الضوء على أن نظام هايبرلوب يتجاوز كونه وسيلة فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع، حيث أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين المشروع وأجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة بالمملكة العربية السعودية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، يسرنا أن نسلط الضوء على هذه الرؤية خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، وأن نستمر في محادثاتنا مع العديد من أصحاب المصلحة".

وسيتم افتتاح مركز فيرجن هايبرلوب ون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عام 2020 إذا تم الحصول على الموافقات اللازمة، وسيضم مسار اختبار متكامل، وستشمل مهامه استكشاف جدوى إنشاء مركز للتصنيع ومنشأة للتشغيل لوضع المملكة في طليعة تطوير تكنولوجيا هايبرلوب على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أيضًا كيف سيعزز مركز التميز الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في توفير أكثر من 124000 فرصة عمل محلية قائمة على التكنولوجيا بحلول عام 2030، ودعم قطاع التكنولوجيا من خلال دمج التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحمد لنجاوي: "وضعت المملكة العربية السعودية إستراتيجية واضحة لتنويع وتنمية الاقتصاد من خلال رؤية 2030. ويعد استقطاب الشركات التكنولوجيا الرائدة مثل فيرجن هايبرلوب ون إلى مركز الابتكار والتطوير الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مؤشرًا مهمًا على ما ستحققه خططنا من نتائج. إن تأسيس مركز التميز الموجود في الوادي الصناعي سيدعم توفير فرص العمل والربط بين المدن والأفراد في المملكة، إلى جانب تحفيز عمليات البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا الذي سيشكل أساس اقتصاد المملكة في المستقبل".

وأضاف: "ترسخ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مكانتها بصورة سريعة كوجهة إستراتيجية للشركات الساعية إلى التوسع في سوق المملكة العربية السعودية والمنطقة، واستقطبت المدينة بالفعل أكثر من 118 شركة محلية وعالمية رائدة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هايبرلوب ون، جاي والدر: "تأتي هذه الشراكة الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية نتيجة طموح مشترك يهدف إلى تسخير قوة التكنولوجيا لتحقيق المزيد من التقدم في قطاع النقل. وأظهر السوق السعودي جاهزيته لتبني الابتكار بهدف تحقيق أهداف السفر المستدام الموفر للطاقة، والذي سيكون له تأثير هائل على الاقتصاد والمجتمع". وأضاف: "تحدد هذه الدراسة أطر عمل لتطوير نظام فيرجن هايبرلوب ون، وابتكار منظومة جديدة وفريدة من نوعها، وتوفير فرص العمل ودعم تطوير وتواصل الأفراد في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية".

وتقدم الدراسة تحليلاً للأثر الاقتصادي لمركز التميز وعملية تطوير فيرجن هايبرلوب ون الأوسع في المملكة العربية السعودية، مع التركيز بشكل خاص على نمو سلاسل توريد هايبرلوب وتسريع الابتكار في مختلف أنحاء المملكة. وتقيم الدراسة أيضًا المقاييس على المدى القريب والبعيد، وتنظر في الدور الذي يمكن أن يلعبه مركز التصنيع وسلاسل الإمداد المحلية والعالمية اللازمة لتسهيل التنمية الصناعية من هذا النوع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وفي معرض تعليقه على مركز التميز، قال "جاي والدر": "نقوم من خلال تكنولوجيا فيرجن هايبرلوب ون بتحويل الإلهام إلى ابتكارات فعلية. لقد طورنا تكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع كما أننا نبني شبكة قوية من الشركاء في القطاعين العام والخاص الملتزمين بجعل تكنولوجيا هايبرلوب بمثابة محفز لثورة قطاع النقل خلال السنوات المقبلة".

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