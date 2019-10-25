الداخلية السعودية تعدل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر إليكم تفاصيل التعديلات

أصدر وزير الداخلية السعودي “عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ” القرار رقم 862 بتاريخ 144/1/25 هجري، الذي يتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/ 24” بتاريخ 1421/5/28 هجري وشملت التعديلات المواد “الخامسة، والثامنة، والتاسعة،والتاسعة عشر، والتاسعة والعشرون” من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، وقد نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم 4801، تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية.

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر

تضمنت التعديلات التي نص عليها قرار وزارة الداخلية السعودية بمادته الأولى حذف المواد الآتية ( 6، 7، 10، 22، 23، 28) من اللائحة،وكانت أبرز التعديلات فشملت:

أولا: تعديل المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، شروط حصول من أتم أل 21-18 سنة على جواز سفر.

أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام. التسجيل في خدمة أبشر. التسجيل في العنوان الوطني. موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز .وفي حالة وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عاما. تسديد رسم إصدار الجواز آليا. عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدي مكتب الجوازات. الدخول على خدمة “أبشر” والتأشير على التعليمات وإكمال خطوات إصدار الجواز.

شروط الحصول على جواز السفر لمن هم أقل من 18 عاما

تسديد رسم إصدار الجواز آليا. إضافة الأولاد في سجل الأسرة. موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز و يشترط موافقة الآخر وفي حالة وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عاما. إحضار صورتين حديثتي التصوير ملونة والخلفية بيضاء لصاحب الجواز. عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدي مكتب الجوازات. تعبئه حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيا وإرفاق صورة من هوية الأبوين وسجل الأسرة. وفي حاله الوفاة ترفق صورة هوية أحد الأخوة، استلام الجواز الجديد من إدارة الجوازات من قبل ولي الأمر، و يجوز التفويض من خدمة “أبشر“.

ثانيا : إضافة مادة جديدة لتصبح بالنص التالي “يحق للحاضن أو الحاضنة سعودي الجنسية إصدار جواز السفر بالمحضون أو التصريح له”.

ثالثا : تعديل المادة الثامنة: يمكن للأولاد ممن هم أقل من سن ( 18) من السفر بموافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر بموافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر ،أو من يفوضه النظام.

Advertisements

رابعا: تعديل المادة التاسعة: عند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره ،يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارة الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن 21 عاما، لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعاءه أو تنفيه ، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قبل اللجنة الإدارية الفرعية، وفي حال صدور القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل يتم إصدار الجواز وفقا للمادة الخامسة من هذه اللائحة.

خامسا :تعديل المادة التاسعة عشر: جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية هامة تمنح لكل مواطن سعودي اختيار بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

سادسا: تعديل المادة التاسعة والعشرون: يمكن للأولاد ممن بلغوا سن أل 18 عاما حتى 21 عاما من السفر بدون موافقة الأبوين وفي حال وفاتهما فلأحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عاما، ويستثنى من ذلك “المتزوجون، المبعوثون للدراسة في الخارج بشرط إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهمة رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.