اقتراب موعد صرف الدفعة 24 من برنامج حساب المواطن لشهر نوفمبر 2019

يوجد عدد كبير من العمليات البحثية من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف الدفعة رقم 24 من برنامج حساب المواطن، والخاصة بشهر نوفمبر 2019، ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن هو برنامج تم إطلاقه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، ضمن برامج الضمان الاجتماعي، لتقوم بمساعدة المواطنين على مواكبة الحياة في ظل غلاء الأسعار والمعيشة.

موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر نوفمبر

اعتاد برنامج حساب المواطن أن يقوم بإيداع المبالغ المستحقة للمواطنين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، كل شهر في اليوم العاشر بالتحديد، وتم تحديد هذا اليوم ليكون يوم ثابت للصرف، مع التقديم يوم أو التأخير يوم على الأكثر، وذلك في حالة أنه وافق يوم عطلة رسمية، وقد شاع في الفترة الأخيرة عدد من الأخبار التي تفيد بتوقف صرف دفعات برنامج حساب المواطن، ولكن صرح البرنامج أنه لا أساس لتلك الأخبار من الصحة، مما يعني أن موعد صرف الدفعة رقم 24 من برنامج حساب المواطن سوف تكون في يوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر 2019.

شروط الإستفادة من حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطنين الحاصلين على الدعم من برنامج حساب المواطن، ومن أهمها أن يكون الشخص سعودي الجنسية، وأن لا يكون قد تواجد خارج المملكة مدة تزيد عن 90 يوم في الـ 12 شهر الماضي، كما أنها لا يحق للوافدين والمقيمين الحصول على دعم حساب المواطن، كما يجب أن يكون المواطن السعدي المتقدم غير محكوم عليه بأية أحكام، أو قد خضع للعقوبات من قبل، كما يجب أن يكون من ضمن الفئة محدودة الدخل، على أن يقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة به وبأسرته سليمة وبدقة.