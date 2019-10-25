حريق في مبنى بحي الهنداوية في مكة.. والدفاع المدني يخلي 13 شخصًا

أخلت فرق الدفاع المدني 13 شخصًا أثناء مباشرة حريق، بحي الهنداوية في العاصمة المقدسة.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن فرق الدفاع المدني باشرت حريقًا، اندلع في غرفة مبنى مكون من ثلاثة أدوار في حي الهنداوية بالعاصمة المقدسة، وتم إخلاء 13 شخصًا وإخماد النيران من دون إصابات.

وكانت فرقة من الدفاع المدني باشرت خللًا فنيًّا بأحد المراكز التجارية في محافظة جدة، والذي تسبب في احتجاز خمسة أشخاص، والذين تم إخراجهم بصحة جيدة.