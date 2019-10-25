الغامدي: البيانات والذكاء الاصطناعي ستحقق رؤية 2030

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بمرتبة وزير. وأعرب الغامدي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مشيدا في الوقت نفسه بأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سيكون لها -بعد توفيق الله- الدور الأكبر في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي لوطننا المعطاء، المعتمد على البيانات واستشراف المستقبل، وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لما فيه خدمة دوت الخليج والمواطن، داعيا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، والرخاء والاستقرار.



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