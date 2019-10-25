الوقيت: المعلومات يتكامل مع البيانات لتحقيق التحول

رفع الدكتور عصام عبدالله الوقيت، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة. وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدا أن هذه الثقة ستكون حافزا، وأن المركز سيتكامل مع كل مكونات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بخبراته التقنية الطويلة، وكوادره البشرية الوطنية الطموحة، لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة في مجالات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.



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