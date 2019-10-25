الجاسر: الثقة الملكية تحملني مسؤوليات أكبر

رفع المهندس صالح ناصر الجاسر، الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للنقل. سائلا الله تعالى التوفيق والسداد في هذه المهمة.

وثمّن الجاسر الثقة الملكية التي عدّها وسام شرف يعتز به، قائلا: إن ثقة القيادة الرشيدة تضع على عاتقي مسؤوليات أكبر للإسهام مع كل زملائي في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وعزمها على المضي قدمًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أن قطاع النقل يعدّ من القطاعات الحيوية في هذا دوت الخليج الشامخ، الذي أولت له القيادة الرشيدة اهتماما واسعا منذُ تأسيسه.

وعبّر عن شكره وتقدير للدكتور نبيل محمد العمودي، وزير النقل السابق، على ما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في الوزارة، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.